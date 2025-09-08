Школьник вызвал скорую родителям, не сумев их разбудить В Калининграде следователи выясняют детали гибели мужчины на глазах у сына

В Калининграде 10-летний мальчик обратился в скорую помощь, сообщив, что не может разбудить своих родителей, сообщает «Клопс» со ссылкой на источник в экстренных службах. Отец и мать школьника не проявляли признаков жизни, мужчину спасти не удалось.

По данным источника, звонок от мальчика поступил на горячую линию вечером 7 сентября, когда он находился дома вместе с восьмилетней сестрой. Прибывшие по вызову медики обнаружили 40-летнего мужчину и его 39-летнюю супругу без сознания — у обоих отсутствовало дыхание и сердцебиение. Реанимационные мероприятия позволили вернуть к жизни женщину, но спасти отца семейства так и не удалось.

По данным источника в экстренных службах, оба ребенка не пострадали и здоровы. Их мать в настоящее время находится в коме. На месте происшествия работают следователи, выясняющие обстоятельства трагедии.

