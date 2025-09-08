Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 17:32

Школьник вызвал скорую родителям, не сумев их разбудить

В Калининграде следователи выясняют детали гибели мужчины на глазах у сына

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Калининграде 10-летний мальчик обратился в скорую помощь, сообщив, что не может разбудить своих родителей, сообщает «Клопс» со ссылкой на источник в экстренных службах. Отец и мать школьника не проявляли признаков жизни, мужчину спасти не удалось.

По данным источника, звонок от мальчика поступил на горячую линию вечером 7 сентября, когда он находился дома вместе с восьмилетней сестрой. Прибывшие по вызову медики обнаружили 40-летнего мужчину и его 39-летнюю супругу без сознания — у обоих отсутствовало дыхание и сердцебиение. Реанимационные мероприятия позволили вернуть к жизни женщину, но спасти отца семейства так и не удалось.

По данным источника в экстренных службах, оба ребенка не пострадали и здоровы. Их мать в настоящее время находится в коме. На месте происшествия работают следователи, выясняющие обстоятельства трагедии.

Ранее пассажирка поезда Волгоград — Москва скончалась после двух недель комы. Елена Захарова потеряла сознание в поезде по пути домой. Прибывшие медики не смогли определить, что у женщины случился инсульт.

смерти
Калининград
дети
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европе признали геополитические победы Путина
Мерц показал проблемы в работе Всемирной торговой организации
Цыганка получила почти 2,5 млн рублей пособий на несуществующих детей
Шоу «Ты супер!», проблемы с алкоголем, патриотизм: как живет Стас Ярушин
Россиянам назвали самый дорогой регион для отдыха
Врач объяснила, когда можно принимать аспирин без вреда для здоровья
Педофила поймали на «маму»: медик хотел секса с дочерью собеседницы
«На зарплате у Зеленского»: экс-депутат Рады о скандале с подкупом Грэма
В БРИКС раскрыли, каким должен быть мир
Врач раскрыла страшные побочные эффекты аспирина
Суд в Ереване принял новое решение по делу Карапетяна
Плюшевый «Сайлент Хилл» в российском селе попал на видео
Продюсер раскрыл гонорары задержанной с наркотиками Тарасовой
У Лолиты нашли невыплаченные долги по налогам
Россиянам обозначили главную проблему современного общества
Бомжевавший в Москве иностранец умер после возвращения на родину
Проливные дожди и холод до −1? Погода в Москве в октябре: чего ждать
Какой будет пенсия, если не работать: узнали ответ и как повысить
45-летняя Семенович поделилась с подписчиками пикантным кадром из ванны
В Европе раскрыли план «коалиции желающих» по Украине
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!
Общество

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.