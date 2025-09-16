В Госдуме ответили на угрозы Британии в адрес России из-за дронов в Польше

В Госдуме ответили на угрозы Британии в адрес России из-за дронов в Польше Депутат Чепа: обвинения Британии в адрес РФ из-за БПЛА в Польше бездоказательны

Заявления западных стран, в частности Великобритании, относительно инцидента с беспилотниками в Польше являются чушью, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Lenta.ru. По его мнению, выдвигаемые обвинения в адрес России не имеют под собой никаких доказательств.

Это чушь. Эту карту разыгрывают Польша и Великобритания. Они идут на любые ухищрения, на любые нарушения международных прав. Потому что не было никакого доказательства, не было никакого умысла, не было никаких задач — это понятно всем, в том числе многим европейским специалистам и руководителям, — заявил парламентарий.

Чепа также подверг резкой критике угрозы Великобритании о возможном ответе на действия российских дронов. Парламентарий охарактеризовал подобные заявления как абсолютно безосновательные и провокационные.

Инцидент произошел в ночь на 10 сентября, когда неизвестные беспилотные аппараты нарушили воздушное пространство Польши. Официальный представитель Минобороны России заявлял, что российские военные не планировали поражать цели на польской территории.

Ранее посольство РФ в Лондоне сообщило, что МИД Великобритании не смог предоставить послу России в королевстве Андрею Келину доказательства причастности российских военных к запуску беспилотников в воздушное пространство Польши. Дипломата вызвали в британское внешнеполитическое ведомство 15 сентября.