31 октября 2025 в 13:01

В Госдуме объяснили смену позиции Трампа по украинскому конфликту

Депутат Чепа: смена позиции Трампа по Украине связана с объективной реальностью

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

Изменение подходов президента США Дональда Трампа к украинскому вопросу связано с объективной реальностью, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с Lenta.ru. По его мнению, на американского лидера воздействует как его прагматичное окружение, так и конструктивные международные диалоги.

Политик подчеркнул, что, хотя встреча Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в Пусане не была посвящена напрямую Украине, она оказывает общее позитивное влияние. Здравомыслящие советники в свою очередь доносят до президента США взвешенную оценку событий, что способствует принятию взвешенных решений.

Я думаю, что последовательная позиция [президента РФ] Владимира Путина заставляет многих политиков пересматривать популистскую, с одной стороны, и русофобскую, с другой стороны, позиции, которые не приводят к позитивным изменениям. Я думаю, что все это видят. Поэтому, наверное, ситуация будет меняться, — отметил Чепа.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что отказ Дональда Трампа обсуждать с Си Цзиньпином санкции против российской нефти свидетельствует о смене его стратегии. Агентство уверено, что президент США сделал приоритетом сближение с Китаем и заключение торгового соглашения, а не жесткие меры против РФ.

Россия
Алексей Чепа
Дональд Трамп
Украина
