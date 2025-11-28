День матери
28 ноября 2025 в 14:24

Песков назвал главный дестабилизирующий фактор на Украине

Песков назвал коррупционный скандал дестабилизирующим фактором на Украине

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Коррупционный скандал дестабилизирует политическую систему Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его оценке, эта ситуация будет иметь серьезные негативные последствия для государства, передает ТАСС.

На Украине разрастается политический скандал, коррупционный скандал, который, собственно, сейчас шатает во все стороны политическую систему этой страны, — сказал представитель Кремля.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил о проведении обысков у руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака. По информации парламентария, следственные мероприятия осуществляются сотрудниками Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Кроме того, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что президент страны Владимир Зеленский будет вынужден уволить Ермака для сохранения власти и демонстрации борьбы с коррупцией. По его мнению, украинский глава находится в затруднительном положении и может прибегнуть к радикальным мерам для временного сохранения своих полномочий.

