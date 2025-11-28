День матери
28 ноября 2025 в 14:37

Трихолог назвала признаки, когда выпадение волос нельзя считать нормой

Трихолог Кондрахина: при увеличении выпадения волос стоит пойти к врачу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Обращаться к врачу стоит, когда увеличивается интенсивность выпадения волос, рассказала KP.RU врач дерматовенеролог, трихолог, заведующая консультативно-диагностическим центром Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Ирина Кондрахина. Она отметила, что только врач сможет подобрать правильное лечение.

Если вы заметили, что волос на расческе остается в два–три раза больше, чем обычно, это повод сразу обратиться к врачу дерматовенерологу со специализацией в трихологии, — рассказала Кондрахина.

По словам трихолога, еще одним тревожным сигналом является отсутствие результата самолечения. По ее словам, если маски и витамины перестали помогать, необходимо также обратиться к специалисту.

Ранее трихолог Анна Брыгина рассказала, что при температуре ниже нуля градусов следует надевать шапку. В противном случае отказ от головного убора может впоследствии привести к выпадению волос.

трихологи
волосы
здоровье
врачи
