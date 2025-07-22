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22 июля 2025 в 07:30

Врач ответила, с какими заболеваниями может быть связано выпадение волос

Врач Казарян: выпадение волос может быть симптомом сахарного диабета

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Выпадение волос может быть симптомом сахарного диабета и других эндокринных нарушений, заявила NEWS.ru врач-дерматокосметолог, лазеротерапевт и трихолог Лианна Казарян. По ее словам, потеря волос часто указывает на скрытые патологии, требующие медицинского обследования.

Выпадение волос — это не просто косметическая проблема, а часто сигнал о серьезных нарушениях в организме. Интенсивное выпадение волос может быть симптомом различных патологических состояний. Эндокринные нарушения играют ключевую роль в здоровье волос. Гипотиреоз и гипертиреоз, нарушения работы щитовидной железы напрямую влияют на волосяные фолликулы. Сахарный диабет также может провоцировать истончение и выпадение волос из-за нарушения микроциркуляции, — пояснила Казарян.

Кроме того, она отметила, что аутоиммунные заболевания, включая системную красную волчанку и очаговую алопецию, могут провоцировать потерю волос из-за атаки иммунной системы на фолликулы. Также она добавила, что выпадение волос может указывать на наличие инфекций в организме.

Инфекционные заболевания, такие как грибковые поражения кожи головы или сифилис, также могут проявляться через выпадение волос. Аутоиммунные заболевания часто проявляются через состояние волос. Системная красная волчанка и очаговая алопеция — яркие примеры, когда иммунная система атакует собственные клетки организма, включая волосяные фолликулы, — резюмировала Казарян.

Ранее дерматолог Анна Матвеева заявила, что веснушки могут быть признаком серьезных проблем, включая меланому. По ее словам, особенно внимательными должны быть светлокожие люди с рыжими и светлыми волосами и геном MC1R, а также те, у кого много родинок.

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