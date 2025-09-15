Трихолог рассказала о скрытых рисках использования бессульфатных шампуней Трихолог Нагайцева: бессульфатные шампуни подходят далеко не всем

Бессульфатные шампуни набирают популярность, однако их использование требует осторожности, заявила в беседе с KP.RU трихолог Юлия Нагайцева. По ее словам, такие средства подходят далеко не всем. Как правило, их используют только после салонных процедур.

Средства, которые не содержат сульфатов, необходимы после кератинового выпрямления волос и других салонных процедур. Их компоненты неспособны глубоко проникнуть в структуру волоса, а значит, быстро вымыть состав, — объяснила специалист.

Также бессульфатные шампуни хорошо подходят для людей с сухой и раздраженной кожей головы, поскольку не содержат агрессивных компонентов, добавила медик. Но для более частого использования, особенно для людей с жирным типом кожи, применение таких шампуней может быть недостаточным, чтобы как следует промыть волосы, резюмировала Нагайцева.

