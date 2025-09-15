Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 сентября 2025 в 14:35

Трихолог рассказала о скрытых рисках использования бессульфатных шампуней

Трихолог Нагайцева: бессульфатные шампуни подходят далеко не всем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бессульфатные шампуни набирают популярность, однако их использование требует осторожности, заявила в беседе с KP.RU трихолог Юлия Нагайцева. По ее словам, такие средства подходят далеко не всем. Как правило, их используют только после салонных процедур.

Средства, которые не содержат сульфатов, необходимы после кератинового выпрямления волос и других салонных процедур. Их компоненты неспособны глубоко проникнуть в структуру волоса, а значит, быстро вымыть состав, — объяснила специалист.

Также бессульфатные шампуни хорошо подходят для людей с сухой и раздраженной кожей головы, поскольку не содержат агрессивных компонентов, добавила медик. Но для более частого использования, особенно для людей с жирным типом кожи, применение таких шампуней может быть недостаточным, чтобы как следует промыть волосы, резюмировала Нагайцева.

Ранее косметолог Наталья Рябинова рассказала, что вернуть волосам объем можно при помощи усиления наружного ухода и пересмотра рациона питания. Процесс восстановления может длиться от трех до шести месяцев и даже дольше, так как за это время полностью обновляется волосяной цикл.

