Косметолог рассказала, как вернуть густоту волос

Вернуть волосам объем можно при помощи усиления наружного ухода и пересмотра рациона питания, сообщила косметолог Наталья Рябинова. По ее словам, переданным «Вечерней Москвой», данный процесс может занять достаточно длительное время и потребует усилий.

Как отметила косметолог, процесс восстановления может длиться от трех до шести месяцев и даже дольше, так как за это время полностью обновляется волосяной цикл. Рябинова сообщила, что важно соблюдать последовательность и проявлять терпение. Сначала следует обратиться к специалисту, затем обеспечить организм сбалансированным питанием и качественным уходом за волосами — тогда они постепенно восстановят свою силу и здоровье.

Специалист отметила, что рекомендуется использовать мягкие шампуни без сульфатов, чтобы не пересушивать кожу головы. Дополнительно можно применять тоники и сыворотки с натуральными стимулирующими компонентами: экстрактом красного перца, никотиновой кислотой, плацентой, пантенолом, а также растительными экстрактами крапивы, хны и корня лопуха.

Ранее косметолог Людмила Елисавецкая заявила, что уход за кожей народными средствами может привести к тяжелому отеку. По ее словам, натуральные ингредиенты, такие как эфирные масла, маски из яиц или меда, а также травяные настои являются аллергенами.