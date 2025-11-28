В Москве поймали заказавшую убийство своего мужа пенсионерку Пожилую москвичку обвинили в заказном убийстве мужа за 5 млн рублей

Пенсионерка из Москвы наняла знакомого для убийства мужа за 5 млн рублей и теперь предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Обвинение утверждено прокуратурой Западного округа, дело передано в суд.

69-летнюю женщину обвиняют в организации приготовления к убийству по найму и из корыстных побуждений. По данным следствия, она попросила знакомого собрать информацию о своем супруге, чтобы тот отравил его, замаскировав смерть под естественную.

Обвиняемая в ходе бракоразводного процесса и раздела совместного имущества вступила в конфликт со своим супругом. Не желая делить совместно нажитое, женщина обратилась к своему знакомому, которого попросила собрать информацию о супруге, после чего его убить, — говорится в сообщении.

Однако знакомый сообщил о готовящемся преступлении в правоохранительные органы. Под их контролем он получил аванс и передал женщине фото инсценированного убийства, после чего ее задержали при передаче оставшихся 4 млн рублей. Сейчас обвиняемая находится под стражей.

