28 ноября 2025 в 14:38

Желающего «стать шахидом» мигранта задержали в российском городе

В Петербурге мигранта задержали за оправдание теракта в «Крокус Сити Холле»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали гражданина одной из среднеазиатских стран, который публично поддерживал теракт в «Крокус Сити Холле», сообщает ТАСС. Задержанный является сторонником «Исламского государства» (ИГИЛ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), он выражал намерение стать «шахидом» и участвовать в «борьбе с неверными».

Как установили следователи, мужчина размещал в Telegram сообщения, содержащие оправдание действий террористов. На допросе подозреваемый полностью признал свою вину.

В ходе расследования также выяснилось, что иностранец приехал в Петербург в августе текущего года с целью трудоустройства. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Ранее был осужден житель Керчи, получивший 14 лет и один месяц строгого режима за сбор и передачу сведений о дислокации российских военных подразделений украинским спецслужбам. Следствие установило, что 22-летний осужденный, выражавший недовольство проведением СВО, систематически собирал конфиденциальную информацию о местах расположения частей Министерства обороны РФ.

