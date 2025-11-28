Желающего «стать шахидом» мигранта задержали в российском городе В Петербурге мигранта задержали за оправдание теракта в «Крокус Сити Холле»

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали гражданина одной из среднеазиатских стран, который публично поддерживал теракт в «Крокус Сити Холле», сообщает ТАСС. Задержанный является сторонником «Исламского государства» (ИГИЛ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), он выражал намерение стать «шахидом» и участвовать в «борьбе с неверными».

Как установили следователи, мужчина размещал в Telegram сообщения, содержащие оправдание действий террористов. На допросе подозреваемый полностью признал свою вину.

В ходе расследования также выяснилось, что иностранец приехал в Петербург в августе текущего года с целью трудоустройства. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

