28 ноября 2025 в 14:28

Лавров одной фразой высмеял слухи о своем «исчезновении»

Лавров в шутку заявил, что продолжает пропадать в информационном поле

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Глава МИД РФ Сергей Лавров в шутку заявил, что «пропадает до сих пор». Таким образом министр ответил на вопрос журналиста Александра Юнашева о своем «исчезновении» из информационного поля.

Я еще пропадаю до сих пор, — отметил Лавров.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал чушью слухи, что Лавров «попал в опалу». По словам главы государства, у министра свой график работы, о котором он доложил. Сейчас Лавров готовится к встрече с американскими партнерами, уточнил Путин.

Ранее российский лидер заявил, что Москва хотела бы договориться с Украиной в том числе по территориальным вопросам. Он отметил, что такие соглашения сейчас юридически невозможны со стороны Киева. Путин также подчеркнул, что РФ будет настаивать на международном признании положений будущего урегулирования.

Президент США Дональд Трамп между тем заявил, что само по себе прекращение Россией боевых действий и наступательных операций в зоне СВО можно было бы расценить в качестве серьезной уступки Украине. Он подчеркнул, что не считает предложенный им план урегулирования конфликта более выгодным Москве, чем Киеву. Россия склонна к урегулированию кризиса и готова договариваться, отметил глава государства.

