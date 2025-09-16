ВСУ ударили по территории Запорожской АЭС из-за провалов украинской армии на фронте, полагает военный эксперт Андрей Марочко. По его мнению, которое приводит ТАСС, чем больше проигрышей, тем больше становится террористических атак.

Чем больше проигрышей на линии боевого соприкосновения в зоне проведения СВО, тем больше военно-политическое руководство Украины предпринимает попыток террористической деятельности, в том числе не пренебрегая ядерной угрозой. <…> Сейчас Киев все больше и больше наносит удары по данной электростанции, — считает Марочко.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что Вооруженные силы Украины обстреляли район вблизи топливных хранилищ станции. Она отметила, что эта энергия критически важна для охлаждения реакторов. Уже пять месяцев ЗАЭС функционирует только за счет одной линии внешнего электроснабжения, подчеркнула Яшина. Если она выйдет из строя, станции понадобится топливо. По ее словам, дизельные генераторы являются последним средством защиты атомного объекта.