16 сентября 2025 в 19:14

В Госдуме объяснили, зачем нужен предложенный Киркоровым профсоюз артистов

Милонов поддержал идею Киркорова о создании профсоюза артистов

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Идею певца Филиппа Киркорова о создании профсоюза артистов в разговоре с NEWS.ru поддержал депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, эта организация поможет наладить контакт между шоу-бизнесом и ГД, чтобы лоббировать новые законы, связанные с артистической деятельностью. Но Милонов считает, что артисты не должны прятаться за профсоюз, в случае если совершат серьезную ошибку.

Такая организация поможет наладить двухстороннюю связь между Государственной думой и артистами, которые, со своей стороны, могут указать на проблемы в законах и лоббировать необходимые для контроля и реализации их деятельности. Но профсоюз не должен становится организацией, за которую артисты будут прятаться, если совершат ошибку. Это скорее должен быть контролирующий консультативный орган, который должен помочь артисту не совершить правонарушение, — сказал депутат.

Ранее зампредседателя Федерации независимых профсоюзов Александр Шершуков сообщил, что ФНПР поддержала предложение Киркорова создать профсоюз артистов. По его словам, реализация инициативы сопряжена с определенными вызовами. При этом артистам предстоит самим доказывать, что их отношения с заказчиками являются трудовыми.

