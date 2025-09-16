Раскрыто, как российские прокуроры будут использовать нейросети в работе

Машинная аналитика и интеллектуальное прогнозирование стали приоритетными задачами внедрения нейросетей в работу прокуроров, заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов. По его словам, к разработке ИИ для прокуратуры подключили «Сбер» и «Ростелеком» в закрытом контуре, передает ТАСС.

Первоочередными задачами внедрения нейросетей в прокурорскую работу мы определили машинную аналитику, интеллектуальное прогнозирование и детализированную обработку сигналов о нарушениях законодательства, требующих незамедлительного реагирования, — объяснил Краснов.

Генпрокурор отметил, что были созданы локальные системы, которые по заданной структуре анализируют большие объемы данных о законности и правопорядке в различных сферах. Как он уточнил, тестирование показало, что процессы, ранее занимавшие недели, теперь выполняются за несколько часов.

Кроме того, Краснов добавил, что ИИ уже задействован внутри ведомственной IT-системы. По его словам, нейросети помогают в создании аналитики, обработке обращений граждан и выявлении факторов правонарушений.

