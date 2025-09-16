Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 18:01

Раскрыто, как российские прокуроры будут использовать нейросети в работе

Краснов: внедрение ИИ в прокуратуру начнется с машинной аналитики и прогнозов

Игорь Краснов Игорь Краснов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Машинная аналитика и интеллектуальное прогнозирование стали приоритетными задачами внедрения нейросетей в работу прокуроров, заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов. По его словам, к разработке ИИ для прокуратуры подключили «Сбер» и «Ростелеком» в закрытом контуре, передает ТАСС.

Первоочередными задачами внедрения нейросетей в прокурорскую работу мы определили машинную аналитику, интеллектуальное прогнозирование и детализированную обработку сигналов о нарушениях законодательства, требующих незамедлительного реагирования, — объяснил Краснов.

Генпрокурор отметил, что были созданы локальные системы, которые по заданной структуре анализируют большие объемы данных о законности и правопорядке в различных сферах. Как он уточнил, тестирование показало, что процессы, ранее занимавшие недели, теперь выполняются за несколько часов.

Кроме того, Краснов добавил, что ИИ уже задействован внутри ведомственной IT-системы. По его словам, нейросети помогают в создании аналитики, обработке обращений граждан и выявлении факторов правонарушений.

Ранее в Албании был назначен «министр», созданный искусственным интеллектом, который будет отвечать за проведение государственных закупок, чтобы бороться с коррупцией. Премьер-министр Эди Рама заявил, что Diella (с албанского — «солнце») — первый член правительства, который не присутствует физически, а существует в цифровом виде.

Игорь Краснов
прокуратура
нейросети
искусственный интеллект
