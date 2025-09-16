Израиль начал бомбардировку портового города в Йемене

Военно-воздушные силы Израиля наносят авиаудары по портовому городу Ходейда на западе Йемена, сообщает местный телеканал Al Masirah. По данным журналистов, в порту раздалась серия сильных взрывов.

Военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа добавил, что средства ПВО хуситов отражают атаку израильской авиации. По его словам, в настоящий момент идет перехват самолетов ЦАХАЛ, атакующих страну.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля предупреждала, что 16 сентября нанесет удары по Ходейде. В сообщении подчеркивалось, что все находящиеся в порту и на пришвартованных кораблях люди должны срочно покинуть зону для собственной безопасности.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что началась интенсивная фаза операции в секторе Газа. По его словам, это решающий этап. Более 350 тысяч жителей покинули город, вечером 15 сентября приток беженцев продолжился. Представитель ЦАХАЛ на арабском языке предупредил местных, которые не эвакуировались. Он подчеркнул, что в Газе теперь опасная зона боевых действий. По его словам, израильская армия уничтожает инфраструктуру ХАМАС.