16 сентября 2025 в 17:59

Скончалась звезда сериала «Друзья»

Американская актриса Пэт Кроули умерла в возрасте 91 года

Пэт Кроули Пэт Кроули Фото: Kathy Hutchins/ZUMA Press/legion-media.com

Американская актриса Пэт Кроули, известная по ролям в сериалах «Династия», «Друзья» и «Зачарованные», умерла за два дня до своего 92-го дня рождения, сообщил портал Deadline. По его информации, смерть наступила от естественных причин. По словам сына знаменитости, она ушла из жизни мирно, в своем доме.

Кроули родилась 17 сентября 1933 года в Пенсильвании. Дебютировала в спектакле «Южный акцент» на Бродвее в 1950 году, но широкую известность получила только с началом съемок на телевидении. В 1960-х годах актриса сыграла главную роль в ситкоме «Пожалуйста, не ешьте маргаритки».

За роли в фильмах «Навеки женщина» и «Деньги из дома» Кроули получила премию «Золотой глобус». Также она снималась в сериалах «Ангелы Чарли», «Гавайи 5.0», «Она написала убийство», «Фрейзер» и «Детектив Раш». Ее последней работой стала роль миссис Коттингтон в фильме «Монт-Рив» 2012 года.

Ранее сообщалось, что из жизни ушел продюсер знаменитых франшиз «Звездные войны» и «Чужой» Дэвид Вайцнер. Ему было 86 лет. Он занимал пост одного из вице-президентов 20th Century Fox, а в 1979 году стал директором по маркетингу в Universal.

