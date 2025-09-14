Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025

Поклонники оплакивают смерть продюсера «Чужого» и «Звездных войн»

Продюсер «Чужого» и «Звездных войн» Вайцнер умер в 86 лет

Продюсер знаменитых франшиз «Звездные войны» и «Чужой» Дэвид Вайцнер ушел из жизни в возрасте 86 лет, передает THR. Его сердце остановилось 1 сентября, уточнили в Школе кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии.

Вайцнер жил в Лос-Анджелесе с 1970-х годов. Он занимал пост одного из вице-президентов 20th Century Fox и курировал рекламные компании «Звездных войн» и «Чужого». В 1979 году он стал директором по маркетингу в Universal: он занимался продвижением «Инопланетянина» и «Братьев Блюз».

Ранее в возрасте 88 лет у себя дома в Нью-Йорке умерла американская актриса Полли Холлидей, сообщил театральный агент Деннис Аспленд. Артистки не стало во вторник, 9 сентября. Холлидей дважды была удостоена премии «Золотой глобус» за роль официантки Флоренс Джин в ситкоме «Элис».

До этого в возрасте 83 лет умер британский художник-постановщик Стюарт Крейг, работавший над фильмами «Гарри Поттер» и «Английский пациент», сообщил его друг и коллега Нил Ламонт. В последние годы Крейг боролся с болезнью Паркинсона.

