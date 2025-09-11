Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 12:42

Звезда «Гремлинов» Полли Холлидей умерла в возрасте 88 лет

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Американская актриса Полли Холлидей умерла в возрасте 88 лет у себя дома в Нью-Йорке, сообщает The Associated Press со ссылкой на театрального агента Денниса Аспленда. Артистки не стало во вторник, 9 сентября.

Холлидей была удостоена премии «Золотой глобус» дважды за роль официантки Флоренс Джин в ситкоме «Элис». Ее номинировали в категории «лучшая женская роль второго плана». Также актриса снималась в проектах «Гремлины», «Вся президентская рать», «Миссис Даутфайр», «Луна над Парадором» и «Ловушка для родителей».

Ранее ушел из жизни народный художник Азербайджана, известный сценограф и художник-постановщик Назим Бейкишиев. Он ушел на 78-м году жизни у себя дома, что подтвердила его семья. Причиной смерти Бейкишиева стала тяжелая и длительная онкологическая болезнь.

До этого писатель Эдуард Геворкян сообщил о смерти выдающегося советского фантаста Василия Головачева. Писателю было 77 лет, причиной его кончины стали проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Кроме того, представители «Русского ПЕН-центра» сообщили, что известный филолог и профессор МГУ Аза Тахо-Годи умерла на 103-м году жизни. Она скончалась после долгой болезни, причины и детали не уточняются.

