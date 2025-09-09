Работавший над «Гарии Поттером» художник-постановщик умер в 83 года Художник-постановщик «Гарри Поттера» Стюарт Крейг скончался на 84-м году жизни

Британский художник-постановщик Стюарт Крейг, работавший над фильмами «Гарри Поттер» и «Английский пациент», умер в возрасте 83 лет, сообщает Deadline со ссылкой на его друга и коллегу Нила Ламонта. В последние годы он боролся с болезнью Паркинсона.

Я уверен, что если спросить любого, с кем он хотел бы работать больше всего, ответ в 100% случаев будет — Стюарт Крейг, — сказал Ламонт.

