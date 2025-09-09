Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Работавший над «Гарии Поттером» художник-постановщик умер в 83 года

Художник-постановщик «Гарри Поттера» Стюарт Крейг скончался на 84-м году жизни

Стюарт Крейг Стюарт Крейг Фото: Birdie Thompson/AdMedia/Global Look Press

Британский художник-постановщик Стюарт Крейг, работавший над фильмами «Гарри Поттер» и «Английский пациент», умер в возрасте 83 лет, сообщает Deadline со ссылкой на его друга и коллегу Нила Ламонта. В последние годы он боролся с болезнью Паркинсона.

Я уверен, что если спросить любого, с кем он хотел бы работать больше всего, ответ в 100% случаев будет — Стюарт Крейг, — сказал Ламонт.

Ранее писатель Эдуард Геворкян сообщил о кончине великого советского фантаста Василия Головачева. По его словам, 77-летний сценарист скончался в больнице из-за проблем с сердцем. Совсем недавно, в июне, Головачев отметил свой очередной день рождения.

До этого в Великобритании на 93-м году жизни скончалась герцогиня Кентская Кэтрин, невестка королевы Елизаветы II. Она умерла в ночь на 5 сентября в кругу семьи. Причина смерти не называется. Герцогиня Кэтрин была старейшим членом королевской семьи и супругой принца Эдварда, герцога Кентского, двоюродного брата покойной Елизаветы II.

