16 сентября 2025 в 19:05

Названа актриса с самыми красивыми бровями

Британская визажистка Лора Кей назвала брови Анджелины Джоли самыми красивыми

Анджелина Джоли Анджелина Джоли Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Визажистка Лора Кей из Великобритании сочла брови Анджелины Джоли самыми красивыми среди знаменитостей, пишет Daily Mail. По ее словам, актриса заслуживает первое место в рейтинге. Кей объяснила, что брови Джоли почти безупречны, поскольку обладают очерченной формой.

Такая форма говорит о том, что она, возможно, прибегла к технике микроблейдинга. Благодаря этому ей дополнительный макияж на мероприятиях не нужен. В любом случае она по-прежнему задает стандарт голливудских бровей, — поделилась эксперт.

Второе и третье место заняли актрисы Марго Робби и Скарлетт Йоханссон. Одновременно с этим третьей стала Зендея. Кей отметила, что у нее от природы густые и выразительные брови, несмотря на юность. При этом передняя часть бровей может показаться тяжелее кончиков, что, по мнению визажистки, нарушает баланс.

В рейтинге также находятся Тимоти Шаламе, Дженна Ортега, Райан Гослинг и Джулия Робертс. Завершили этот список актеры Брэд Питт и Том Круз.

Ранее Джоли появилась на публике в новом образе. Актриса вышла в свет со стрижкой каре и покрасила волосы в блонд. 50-летняя знаменитость также надела белое вечернее платье.

Анджелина Джоли
знаменитости
рейтинги
актрисы
