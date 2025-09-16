Google «сломала» собственный Pixel: что делать, если гаджет «окирпичился»

Google сломала собственные же смартфоны. Компания выпустила обновление Android для актуальных устройств Pixel, после которого часть пользователей стала жаловаться на баги: искажения в приложении камеры, белый шум на экранах, пропажу снимков и даже невозможность загрузки. Как такое могло случиться и что делать с «окирпиченным» телефоном — в материале NEWS.ru.

С чем связаны недавние баги на Android-устройствах

3 сентября компания Google выпустила Android 16 QPR1 — первое квартальное обновление в рамках программы Pixel Feature Drop. Его получили смартфоны собственной линейки компании, начиная от Pixel 6. Обновление находилось в стадии публичного тестирования с мая 2025 года.

Google добавила в свою операционную систему несколько дизайнерских нововведений, в частности обновленные анимации и новые кнопки, а также функциональные, например Auracast, которая позволяет подключать к телефону по Bluetooth сразу две пары наушников. Однако владельцы некоторых моделей Pixel столкнулись с проблемами.

Какие устройства «окирпичились» после обновления Android

Спустя неделю в Telegram-каналах распространились сообщения о том, что у тысяч пользователей Google Pixel 8, 9, 10 и 10 Pro смартфоны стали глючить. На экранах стал появляться белый шум, камеры начали временами искажать изображение, а в некоторых случаях с устройств бесследно пропали фотографии. Замечены сбои в работе банковских приложений, есть проблемы с подключением смарт-часов и наушников через Bluetooth.

В некоторых случаях владельцам помогла перезагрузка. Однако у большинства телефон после нее превратился в «кирпич». Это решается полной перепрошивкой устройства, однако в специализированных сервисах за такую услугу просят около 10 тысяч рублей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В случившемся попыталось разобраться специализированное издание Android Authority. По его данным, баг с белым шумом замечен только на смартфонах Pixel 10 и будет исправлен будущими патчами. Другие проблемы ресурс не подтвердил.

Что касается искажения камеры — эффекта глитча при зуме, то пользователи Reddit отмечают, что он не наблюдается на всех устройствах Pixel с бета-версией Android, обновление QPR1 тут не при чем. Актуальных жалоб на пропажу снимков из галереи на форумах нет.

Почему Google облажалась с собственным смартфоном

Любое устройство по части программного обеспечения состоит из двух важных компонентов: firmware и software, объяснил в беседе с NEWS.ru IT-эксперт Павел Мясоедов. Это своего рода бутерброд, где нижний слой (firmware) отвечает за взаимодействие с компонентной базой (например, за управление камерой, динамиками и так далее), а верхний — с пользователем, отметил он.

По его словам, какая-то часть блоков операционной системы программируется непосредственно на производстве. Моделей Android-устройств на рынке много, и каждую нужно протестировать перед выпуском на рынок. Однако случается, что связка firmware и software «откатана» плохо, тогда возникают проблемы.

«Условно, какая-то среда тестировщиков все проверила, но в отвязке от устройства. А компонентная база была написана другой группой людей в отвязке от операционки. Потом, когда все соединили, возникла такая ситуация. По-хорошему еще до выпуска модели разработчики проводят все этапы тестирования не только на эмуляторе, но и непосредственно на девайсах разных моделей. Но иногда не дорабатывают», — пояснил собеседник NEWS.ru.

По словам Мясоедова, подобные недоразумения случаются даже тогда, когда и за операционную систему, и за компонентную базу отвечает одна компания, как в случае с Google. Дело в том, что даже в рамках одного проекта команды разработчиков занимаются разными частями продукта и могут быть десинхронизированы. От этого никто не застрахован, подобные ошибки случаются даже у Apple, отметил он.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Вероятно, не было совокупного тестирования. Была выпущена сырая прошивка, которая не учитывала особенности hardware и firmware элементов отдельных устройств, которые управляют его периферией. Они выкатили ПО, произошла коллизия, теперь это докручивают», — добавил IT-эксперт.

Что делать, если Google Pixel превратился в «кирпич»

Эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в беседе с NEWS.ru посоветовал владельцам Google Pixel, которые столкнулись с проблемами после обновления, обратиться в сервисный центр. Также, по его словам, можно попробовать сбросить настройки телефона, но в каждом отдельном случае решение индивидуально.

«Нужно действовать по ситуации. Попытаться откатить обновление, сделать сброс телефона — может помочь с учетом потери данных. Либо действительно нести в сервисный центр, и пусть сервисный центр разбирается. Если вы не специалист, то лучше идти к экспертам», — объяснил Корнейчук.

IT-эксперт утверждает, что поломки смартфонов нельзя назвать массовыми: они возникают лишь у некоторых пользователей. При этом он не смог оценить, насколько в действительности масштабна проблема.

«Мой коллега, у которого как раз этот смартфон, ставил обновление. У него никаких проблем, как и у миллионов или тысяч пользователей по всему миру. Проблема затрагивает конкретные телефоны конкретных пользователей», — сказал Корнейчук.

В свою очередь Павел Мясоедов порекомендовал ничего не делать и просто ждать, поскольку разработчики обычно оперативно реагируют на подобные инциденты и «выкатывают патчи». Если ждать нет времени, то можно попробовать откатить устройство до прошлой прошивки по кабелю, через компьютер, но это чревато еще большими проблемами.

«Запуская встроенные в телефон алгоритмы при уже случившемся „рассинхроне“, можно усугубить ситуацию. Риск низкоуровневого сбоя есть всегда, из-за чего телефон придется нести в сервис и возвращать к заводским настройкам. Поэтому лучше всего подождать апдейта от производителя», — подытожил собеседник NEWS.ru.

Читайте также:

Камень и топор вместо смартфона и ноутбука: 10 нелепых ошибок маркетплейсов

У россиян в Египте блокируют смартфоны: как не лишиться связи на отдыхе

Как мошенники разводят россиян на деньги: составлен топ-7 новых схем обмана

Кибермошенники или MAX: почему на самом деле блокируют WhatsApp и Telegram?