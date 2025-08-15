Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 12:18

Пользователей Windows призвали срочно обновить устройства

Специалисты нашли 107 уязвимостей в Windows

Корпорация Microsoft выпустила серию обновлений безопасности в рамках Patch Tuesday, передает ZDNet. Всего было обнаружено 107 уязвимостей, 13 из которых имеют статус критических, сказано в публикации.

Эксперты компании настоятельно рекомендуют пользователям незамедлительно установить обновление на своих устройствах. Оно доступно для операционных систем Windows 10, Windows 11 и Windows Server.

Среди незащищенностей — CVE-2025-53779, которая представляет собой уязвимость нулевого дня. Она была обнаружена в системе аутентификации Windows Kerberos. Чтобы воспользоваться ей, злоумышленнику необходимо получить физический доступ к компьютеру.

Чтобы убедиться, что обновление доступно, нужно открыть раздел «Параметры» и выбрать «Центр обновления Windows». Если обновление не обнаружено, следует воспользоваться функцией «Проверить наличие обновлений».

Ранее сообщалось, что Microsoft начала предлагать Windows 11 для компьютеров, официально не поддерживающих операционную систему, снизив минимальные технические требования для установки. NVIDIA обогнала Microsoft по капитализации и вновь стала самой дорогой публичной компанией мира.

