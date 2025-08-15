Пользователей Windows призвали срочно обновить устройства

Корпорация Microsoft выпустила серию обновлений безопасности в рамках Patch Tuesday, передает ZDNet. Всего было обнаружено 107 уязвимостей, 13 из которых имеют статус критических, сказано в публикации.

Эксперты компании настоятельно рекомендуют пользователям незамедлительно установить обновление на своих устройствах. Оно доступно для операционных систем Windows 10, Windows 11 и Windows Server.

Среди незащищенностей — CVE-2025-53779, которая представляет собой уязвимость нулевого дня. Она была обнаружена в системе аутентификации Windows Kerberos. Чтобы воспользоваться ей, злоумышленнику необходимо получить физический доступ к компьютеру.

Чтобы убедиться, что обновление доступно, нужно открыть раздел «Параметры» и выбрать «Центр обновления Windows». Если обновление не обнаружено, следует воспользоваться функцией «Проверить наличие обновлений».

