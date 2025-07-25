Windows 11 появилась на старых компьютерах

Корпорация Microsoft начала предлагать Windows 11 для компьютеров, которые официально не поддерживают операционную систему (ОС), пишет издание Neowin. Журналисты предположили, что компания снизила минимальные технические требования для установки, теперь это можно сделать без криптографического модуля TPM 2.0.

Его наличие Microsoft требует с момента выпуска Windows 11. Однако, как говорится в материале, компьютеры обновились до актуальной версии ОС в автоматическом режиме. Авторы выразили мнение, что Microsoft могла пойти на уступки ради пользователей, чтобы упростить им переход с Windows 10 на новую систему: прекращение поддержки Windows 10 запланировано на октябрь.

До этого стало известно, что в конце июня капитализация производителя графических процессоров NVIDIA обогнала аналогичный показатель производителя программного обеспечения Microsoft. NVIDIA подорожал до $3,66 трлн и вновь стал самой дорогой публичной компанией мира.

Ранее сообщалось, что Microsoft тестирует новую функцию «Передача файлов на ПК», которая позволит обмениваться данными между устройствами с Windows 11 по Wi-Fi. Пользователи смогут переносить файлы и настройки без использования облачного хранилища OneDrive.