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31 июля 2025 в 19:32

Microsoft стала второй самой дорогой компанией в мире

Стоимость Microsoft впервые превысила $4 трлн

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Капитализация Microsoft впервые превысила $4 трлн, следует из данных на платформе TradingView. Это произошло на торгах NASDAQ 31 июля — акции выросли более чем на 8%.

По данным площадки, стоимость акций Microsoft достигала $555,45, увеличившись на 8,22% по итогам торгов. В результате рыночная стоимость компании составила $4,04 трлн.

Microsoft вышла на второе место по капитализации среди мировых компаний. Лидером остается NVIDIA с оценкой $4,43 трлн, ставшая первой в мире, кто преодолел эту отметку в начале июля 2025 года.

Microsoft впервые достигла стоимости в $1 трлн в апреле 2019 года, затем преодолела планку $2 трлн в июне 2021-го. В январе 2024 года оценка компании впервые превысила $3 трлн.

Ранее крупная металлургическая компания «Евраз» объявила о планах провести листинг акций на Московской бирже. Торги планируется начать в первом полугодии 2026 года. Для этих целей создается публичное акционерное общество «Евраз», которое объединит ключевые российские активы группы.

До этого акции ПАО «Аренадата» упали почти на 10% на фоне новостей о заочном аресте сооснователя компании Сергея Мацоцкого, проходящего по делу о даче взятки. На Московской Бирже котировки опускались до 112,26 рубля (-9,7%), однако вскоре восстановились, сократив потери.

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