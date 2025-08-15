Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Суд в Армении удовлетворил ходатайство следствия по делу Карапетяна

Суд в Армении продлил срок ареста бизнесмена Карапетяна еще на два месяца

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Суд в Армении удовлетворил ходатайство следственных органов о продлении срока содержания под стражей бизнесмена Самвела Карапетяна. Как сообщила журналистам его адвокат Лиана Гаспарян, мера пресечения продлена на 60 суток, пишет РИА Новости.

Суд продлил арест Карапетяна на два месяца, — заявила защитник.

Сам предприниматель сделал заявление, в котором охарактеризовал текущее судебное разбирательство как имеющее принципиальное значение для всей судебной системы страны. По его словам, исход дела продемонстрирует, есть ли правосудие в стране, готовы ли судьи достойно выполнять свою работу или они не побоятся дискредитировать себя в угоду небольшой группе.

Адвокаты Карапетяна намерены обжаловать решение о продлении ареста. Юридическая команда предпринимателя уже готовит соответствующую апелляцию.

Ранее сообщалось, что предприниматель намерен создать политическое движение «Мер дзевов» («По-своему»). Среди его целей значатся развитие экономики страны и создание возможностей для бизнеса. По словам бизнесмена, движение также будет заниматься восстановлением репутации Армении как надежного партнера. Кроме того, предполагается, что политическая сила возьмет на себя вопросы возвращения молодежи в веру.

