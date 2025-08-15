Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Минздрав уточнил состояние пострадавших при падении на ТЭЦ-2

Упавшие на ТЭЦ-2 жители Владивостока находятся в среднем и тяжелом состояниях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое рабочих, пострадавших при падении с высоты во время работ на Владивостокской ТЭЦ-2, продолжают получать медицинскую помощь, сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения. Они находятся в тяжелом и среднем состоянии.

Двум пострадавшим в результате несчастного случая на ТЭЦ-2 продолжает оказываться медицинская помощь. На данный момент один пациент в тяжелом состоянии находится в реанимации Владивостокской клинической больницы №2. Второй пациент в состоянии средней тяжести находится в нейрохирургическом отделении, — уточнили в Минздраве.

По информации прокуратуры Приморского края, инцидент произошел при проведении высотных работ сотрудниками подрядной организации. В настоящее время следователи возбудили уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ). Специалисты устанавливают точные обстоятельства произошедшего и причины падения рабочих.

За здоровьем рабочих круглосуточно наблюдают врачи-реаниматологи и нейрохирурги. Власти региона держат ситуацию на особом контроле и обещают предоставить дополнительную информацию по мере ее поступления.

Ранее сообщалось, что иностранный рабочий погиб, упав с высоты 17-го этажа строящегося дома в Красноярске. По информации Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии, трагедия произошла из-за неисправности механизма подъема бадьи для подачи бетона.

