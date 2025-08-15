Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 07:09

Названа самая распространенная схема обмана россиян

МВД: среди схем обмана лидирует мошенничество с инвестициями

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Среди всех схем обмана россиян лидирует мошенничество с инвестициями, сообщили в МВД РФ. Там отметили, что злоумышленники находят жертв в мессенджерах, после чего входят в доверие и предлагают поработать «трейдером». Для того, чтобы убедить человека, они могут отправить ему деньги, передает РИА Новости.

Мошенничество в сфере инвестиций по-прежнему является лидером среди схем обмана, — говорится в сообщении.

Ранее член Ассоциации юристов РФ Ярослав Остапенко заявил, что в России все чаще стали орудовать ресторанные мошенники. По его словам, это люди, которые приглашают незнакомцев в заведомо выбранное кафе и потом выставляют завышенные счета.

Юрист отметил, что в подобных ситуациях необходимо сразу обращаться в полицию с заявлением о мошенничестве. Он подчеркнул, что если таких обращений будет достаточно, то это может стать основанием для возбуждения дела.

До этого юрист Илья Русяев заявил, что фиксирование стоимости блюд и услуг до оформления заказа поможет избежать схем с участием так называемых консуматорш — женщин, намеренно вводящих мужчин в заблуждение с целью получить с них завышенную оплату по счету. По его словам, действия консуматорш могут квалифицироваться как мошенничество.

