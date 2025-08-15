Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 06:30

Юрист предупредил россиян о ресторанных мошенниках

Юрист Остапенко предупредил о мошенниках, работающих в сговоре с ресторанами

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В России все чаще стали орудовать ресторанные мошенники, заявил NEWS.ru член Ассоциации юристов РФ Ярослав Остапенко. По его словам, это люди, которые приглашают незнакомцев в заведомо выбранное кафе и потом выставляют завышенные счета. Он подчеркнул, что зачастую заведения работают в связке с аферистами.

Также стоит знать о случаях так называемых ресторанных мошенников. Это люди, которые ищут жертв на сайтах знакомств, приглашают на встречу в заведомо выбранное кафе, внешне недорогое, но по итогу выставляют завышенные, а порой и фиктивные счета. Зачастую такие заведения работают в связке с мошенниками, ориентируясь именно на одиноких мужчин, ищущих знакомства, — пояснил Остапенко.

По словам юриста, в подобных ситуациях необходимо сразу обращаться в полицию с заявлением о мошенничестве. Он подчеркнул, что если таких обращений будет достаточно, то это может стать основанием для возбуждения дела и привлечения виновных к ответственности.

Также важно помнить, что в реальности убытки от неоплаченного счета часто перекладываются не на ресторан, а на официанта, обслуживавшего столик. Поэтому персонал может настаивать на оплате полной суммы от оставшегося гостя — не столько из-за правовых норм, сколько из-за личных финансовых рисков, — добавил Остапенко.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что фиксирование стоимости блюд и услуг до оформления заказа поможет избежать схем с участием так называемых консуматорш — женщин, намеренно вводящих мужчин в заблуждение с целью получить с них завышенную оплату по счету. По его словам, действия консуматорш могут квалифицироваться как мошенничество.

мошенники
рестораны
россияне
аферисты
Дарья Кожемякина
Д. Кожемякина
Мария Зеленина
М. Зеленина
