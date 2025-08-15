Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 06:00

Названы главные правила цифрового детокса

Роскачество: нужно обозначить норму времени для переписок на работе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Обозначение нормы времени для переписок на работе — одно из главных правил цифрового детокса, заявила NEWS.ru директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина. По ее словам, современный ритм работы приводит к цифровой перегрузке, когда сотрудники тратят до трех часов в день только на обработку сообщений.

Рабочее общение для многих стало непрерывным потоком. По данным различных исследований, средний офисный сотрудник получает до 120 рабочих сообщений в день, а на проверку уведомлений уходит до трех часов рабочего времени. Практика показывает, что снижение цифровой перегрузки начинается с договоренностей в организации: уважение к тихим часам каждого из коллег, обозначение норм времени для переписок — все это помогает качеству не только цифрового, но и обычного делового общения. Цифровой детокс — это не всегда уход в офлайн, а настройка здорового и сбалансированного ритма работы в гаджетах и компьютерах, — пояснила Ганькина.

Она отметила, что в компаниях, где внедряют подобные практики, сотрудники меньше подвержены стрессу и демонстрируют более высокую продуктивность. По ее словам, важно, чтобы корпоративная культура поддерживала баланс между работой и отдыхом, а не требовала постоянной доступности.

Хорошая практика цифрового детокса — настроить в телефоне беззвучный режим на почте после завершения рабочего дня, чтобы приходящие уведомления не тревожили до начала следующего дня. Компании, которые стремятся к устойчивости и высокой вовлеченности сотрудников, все чаще говорят о важности осознанного управления цифровой нагрузкой. В среде, где ценится результат, а не постоянная доступность, цифровой баланс становится важной частью корпоративной культуры. Важно, чтобы человек сам чувствовал уважение к своему времени, а также обозначил для себя, вгоняют ли его в тревожность ночные письма руководства или он реагирует на них спокойно, — заключила Ганькина.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов, комментируя слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о временном ограничении доступа к Сети, заявил, что цифровой детокс помогает молодым людям вернуться в реальность. Он сравнил зависимость от интернета с алкоголизмом.

Роскачество
работники
советы
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Мария Зеленина
М. Зеленина
