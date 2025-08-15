Кнайсль сообщила, как в ЕС отнеслись к недопуску на саммит Россия — США Кнайсль: члены ЕС расстроены фактом отсутствия роли в переговорах по Украине

Лидеры Евросоюза глубоко разочарованы своей маргинальной ролью в процессе урегулирования украинского конфликта, заявила в интервью РИА Новости экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, которая сейчас возглавляет центр G.O.R.K.I. СПбГУ. Они «много вложили» в этот конфликт и хотели бы вложить еще больше, но не имеют реальной роли в переговорном процессе.

Поэтому члены ЕС срочно организовали онлайн-совещание, чтобы донести до США позицию, которая и так там известна, продолжила политик. Кнайсль подчеркнула, что ситуация на Украине — это в первую очередь детище стран ЕС и экс-президента США Джо Байдена. Европа до сих пор продолжает выделять колоссальные средства на поддержку Киева, однако ни в Вашингтоне, ни в Москве ее всерьез не воспринимают.

То, что их так оставили за бортом, вызывает у них разочарованность. А также то, что их даже не информируют об определенных вещах, — отметила Кнайсль.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент резко раскритиковал европейских партнеров, требующих усиления санкционного давления на Россию. Чиновник заявил, что европейцам пора либо предпринимать самостоятельные действия, либо прекратить подобные требования.