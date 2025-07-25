Российский офис Microsoft подал заявление о банкротстве

Российское подразделение Microsoft официально начало процедуру банкротства, сообщает РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал соответствующее заявление от ООО «Майкрософт Рус», поданное 24 июля.

Отмечается, что в конце мая компания опубликовала уведомление для кредиторов о намерении обратиться в суд. Точный размер финансовых обязательств не раскрывается, однако в апреле суд уже удовлетворил иск Газпромбанка о взыскании с «Майкрософт Рус» более $943 тысяч (свыше 74,3 млн рублей).

Ранее в Microsoft сообщили о возможности бесплатного продления поддержки Windows 10 после окончания официального срока обслуживания. Пользователи могут воспользоваться этим предложением при выполнении ряда условий.

До этого швейцарские специалисты выявили серьезную уязвимость в современных чипах Intel, получившую название Branch Privilege Injection (BPI). Брешь в системе безопасности дает возможность киберпреступникам извлекать конфиденциальные данные из оперативной памяти. Отмечается, что проблема касается всех актуальных процессоров Intel и связана с недочетами в работе механизма предсказания переходов.