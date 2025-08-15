Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 07:32

Лавров рассказал о позиции России накануне саммита Путина и Трампа

Лавров: Россия изложит свою четкую позицию на саммите на Аляске

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У России есть четкая позиция, она будет представлена на саммите на Аляске, заявил телеканалу «Россия 24» глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что немало уже было сделано во время визитов спецпосланника президента Соединенных Штатов Стива Уиткоффа. Министр добавил, что Россия надеется продолжить полезный разговор с США.

Мы знаем, что у нас есть аргументы, позиция понятная и четкая. Мы будем их излагать, — сказал Лавров.

Ранее Лавров и посол России в США Александр Дарчиев прибыли на Аляску для участия на саммите. Делегация приземлилась в Анкоридже, где 15 августа начнутся очные переговоры президентов РФ и Соединенных Штатов.

До этого в 17:40 по московскому времени, 14 августа, в Анкоридж прибыл первый спецборт Ил-96. На нем могла находиться передовая группа, занимающаяся организационной подготовкой к предстоящим переговорам глав государств. Позже на Аляске сел второй самолет Ил-96 из спецотряда «Россия» с журналистами кремлевского пула и частью российской делегации.

Россия
США
Сергей Лавров
МИД РФ
Аляска
