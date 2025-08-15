Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В российском аэропорту ввели временные ограничения

Росавиация: в Самаре аэропорт временно прекратил работу

Самолеты Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» Самолеты Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В аэропорту Самары (Курумоч) введены временные ограничения, сообщает в Telegram пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

Ранее сообщалось, что аэропорт Волгограда временно перестал принимать и отправлять рейсы. По данным Росавиации, меры начали действовать вечером 14 августа и не отменены до сих пор. Пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко объяснил, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов — забота о гражданах остается для ведомства приоритетом.

До этого рейсы перестал обслуживать Международный аэропорт Саратова Гагарин. Такое решение также было принято по соображениям безопасности. По информации Кореняко, ограничения ввели около пяти часов утра 12 августа. Через некоторое время воздушная гавань стала снова принимать и отправлять рейсы.

В московском аэропорту Шереметьево утром 14 августа сохранялись перебои в расписании. На вылет были задержаны рейсы из шести городов. На прилет задерживались 72 рейса. В том числе, из-за границы.

