Владельцам сломанных после обновления смартфонов Google Pixel дали совет

Владельцам смартфонов Google Pixel не стоит пытаться самостоятельно решить проблемы, возникшие из-за обновления, заявил NEWS.ru IT-эксперт Павел Мясоедов. По его мнению, нужно подождать патч — дополнение для программного обеспечения, которое поможет устранить ошибки. Также можно попробовать вернуть устройство к старой прошивке, но это чревато еще большими проблемами, считает он.

Всегда можно откатиться до предыдущей версии ПО. Желательно именно проводным методом. <…> Риск низкоуровневого сбоя есть всегда, из-за чего телефон придется нести в сервис и возвращать к заводским настройкам. Поэтому лучше всего подождать апдейта от производителя, — сказал Мясоедов.

Ранее стало известно, что пользователи смартфонов Google Pixel 8, 9, 10 и 10 Pro столкнулись с проблемами после выхода обновления ПО. 3 сентября пользователям предложили обновить операционную систему Android, после чего тысячи юзеров заметили неполадки в работе гаджетов.

