16 сентября 2025 в 17:56

Жители многоэтажки несколько дней пили воду из бака с разлагающимся трупом

Жители Тайваня пользовались водой из бака с разлагающимся трупом

Тайвань, Тайбэй Тайвань, Тайбэй Фото: bildbaendiger/imageBROKER.com/Global Look Press

Жители Тайваня несколько дней использовали воду из бака, где находилось разлагающееся тело мужчины, сообщает Ettoday. По данным СМИ, тело 40-летнего строителя обнаружили в водяном резервуаре одной из многоэтажек Тайбэя.

Сигнал тревоги подали квартиранты из-за странного запаха воды. Коммунальные службы, выясняя источник вони, нашли тело. Правоохранители установили, что погибший ранее имел судимости за кражи. Вероятно, мужчина вновь попытался проникнуть в чужое жилье, но случайно упал в резервуар и утонул.

Ранее тело 57-летнего россиянина нашли на арендованной им вилле в Таиланде. По информации источника, мужчина снял дом на Пхукете на два года. Сотрудники местной полиции обнаружили его без одежды. Эксперты установили, что смерть наступила около пяти дней назад от остановки сердца. Следов взлома или насильственных действий в доме не выявлено. Хозяйка виллы отметила, что у мужчины не было родственников и он давно проживал в доме.

Кроме того, житель Великобритании обнаружил человеческие останки возле водохранилища Шуйн-онн. Позже установили, что они принадлежат 33-летнему Джордану Морею, пропавшему 2 августа 2019 года.

