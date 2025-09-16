Жители многоэтажки несколько дней пили воду из бака с разлагающимся трупом Жители Тайваня пользовались водой из бака с разлагающимся трупом

Жители Тайваня несколько дней использовали воду из бака, где находилось разлагающееся тело мужчины, сообщает Ettoday. По данным СМИ, тело 40-летнего строителя обнаружили в водяном резервуаре одной из многоэтажек Тайбэя.

Сигнал тревоги подали квартиранты из-за странного запаха воды. Коммунальные службы, выясняя источник вони, нашли тело. Правоохранители установили, что погибший ранее имел судимости за кражи. Вероятно, мужчина вновь попытался проникнуть в чужое жилье, но случайно упал в резервуар и утонул.

