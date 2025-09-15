Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 10:44

Прохожий нашел останки пропавшего шесть лет назад мужчины у водохранилища

Житель Великобритании нашел останки пропавшего в 2019 году 33-летнего мужчины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель Великобритании наткнулся на человеческие останки рядом с водохранилищем Шуйн-онн, сообщает Daily Mail. Они принадлежат 33-летнему Джордану Морею, который исчез 2 августа 2019 года.

Джордан ушел из дома шесть лет назад и не вернулся. Его семья сразу начала поиски. В квартире пропавшего были найдены телефон и включенная игровая консоль. При этом налобный фонарик, рюкзак и кроссовки мужчины пропали.

В течение всех этих лет поисковые отряды активно искали Джордана, но безрезультатно. В 2022 году мать Морея сравнила поиски с попыткой найти иголку в стоге сена.

Останки были обнаружены в конце августа 2025 года случайным прохожим, который незамедлительно сообщил о находке в полицию. Экспертная проверка подтвердила, что найденные кости принадлежат именно Морею.

Ранее жительница Таиланда нашла останки пропавшего в 2022 году супруга в старой выгребной яме. Женщина обнаружила скелет и одежду мужа, когда решила почистить септик. Все это время она думала, что супруг ушел к любовнице, поэтому прекратила его поиски.

