Прохожий нашел останки пропавшего шесть лет назад мужчины у водохранилища

Житель Великобритании нашел останки пропавшего в 2019 году 33-летнего мужчины

Житель Великобритании наткнулся на человеческие останки рядом с водохранилищем Шуйн-онн, сообщает Daily Mail. Они принадлежат 33-летнему Джордану Морею, который исчез 2 августа 2019 года.

Джордан ушел из дома шесть лет назад и не вернулся. Его семья сразу начала поиски. В квартире пропавшего были найдены телефон и включенная игровая консоль. При этом налобный фонарик, рюкзак и кроссовки мужчины пропали.

В течение всех этих лет поисковые отряды активно искали Джордана, но безрезультатно. В 2022 году мать Морея сравнила поиски с попыткой найти иголку в стоге сена.

Останки были обнаружены в конце августа 2025 года случайным прохожим, который незамедлительно сообщил о находке в полицию. Экспертная проверка подтвердила, что найденные кости принадлежат именно Морею.

