Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 17:57

Медведев поставил главную задачу для «Единой России»

Медведев: задачей «Единой России» на выборах является безоговорочная победа

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Главная задача «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму — безоговорочная победа, заявил председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, которые приводит сообщество фракции во «ВКонтакте», единороссы уже улучшили свои позиции.

Главная цель «Единой России» на выборах в Госдуму — безоговорочная победа. Мы улучшили свои позиции. В среднем по стране партийные списки «Единой России» поддержали около 60% избирателей, — подчеркнул Медведев.

Ранее он сообщал, что участники специальной военной операции будут активнее принимать участие в выборах в 2026 году. По его словам, новые реалии окажут существенное влияние на ход электорального процесса.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что количество нарушений в ходе прошедших выборов в России значительно сократилось по сравнению с предыдущими годами. Он также выразил благодарность председателю Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой за ее принципиальную позицию и работу по наведению порядка в этой сфере, подчеркнув, что она защищает права и свободы российских граждан.

Россия
Единая Россия
Дмитрий Медведев
цели
задачи
победы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналистика
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.