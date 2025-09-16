Медведев поставил главную задачу для «Единой России»

Главная задача «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму — безоговорочная победа, заявил председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, которые приводит сообщество фракции во «ВКонтакте», единороссы уже улучшили свои позиции.

Ранее он сообщал, что участники специальной военной операции будут активнее принимать участие в выборах в 2026 году. По его словам, новые реалии окажут существенное влияние на ход электорального процесса.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что количество нарушений в ходе прошедших выборов в России значительно сократилось по сравнению с предыдущими годами. Он также выразил благодарность председателю Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой за ее принципиальную позицию и работу по наведению порядка в этой сфере, подчеркнув, что она защищает права и свободы российских граждан.