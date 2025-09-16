Медведев анонсировал более широкий выход ветеранов СВО в политику Медведев заявил, что в выборах 2026 года участие ветеранов СВО будет шире

Участники специальной военной операции будут активнее вовлечены в выборы в 2026 году, заявил председатель фракции «Единая Россия» Дмитрий Медведев. В ходе встречи с депутатами партии в Госдуме он добавил, что новые реалии окажут влияние на ход электорального процесса.

Их [ветеранов СВО] участие в выборах 2026 года тоже, несомненно, будет еще шире и в целом окажет самое существенное влияние на ход электорального процесса, — сказал Медведев.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова заявила, что на выборы разных уровней в 2025 году было выдвинуто 1616 человек, принимавших участие в специальной военной операции. По ее словам, все кандидаты участвовали на равных условиях.

В России по предложению Генеральной прокуратуры разработают единый базовый стандарт поддержки участников СВО и членов их семей. Как сообщила пресс-служба ведомства, эта инициатива направлена на борьбу с формализмом и бюрократией при рассмотрении обращений от бойцов и их близких.

До этого сенаторы направили в Государственную думу три законопроекта, направленных на усиление социальной поддержки участников специальной военной операции и их семей. Один из документов касается закона «О статусе военнослужащих» и предлагает закрепить за бойцами право бесплатного проезда к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно.