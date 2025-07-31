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31 июля 2025 в 15:55

В России будут поддерживать участников СВО по единому стандарту

Генпрокуратура: в России разработают единый стандарт поддержки бойцов СВО

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В России по предложению Генпрокуратуры разработают единый базовый стандарт поддержки участников СВО и членов их семей, сообщила пресс-служба ведомства. В Генпрокуратуре объяснили инициативу необходимостью борьбы с формализмом и бюрократией при рассмотрении обращений от бойцов и их близких.

Единый стандарт поддержки участников СВО и их семей разрабатывается по предложению Генпрокуратуры России. Инициатива обусловлена необходимостью борьбы со случаями формализма и бюрократии при рассмотрении обращений защитников отечества. В некоторых регионах, например, им отказывают в боевых выплатах и пособиях, предоставлении социальных гарантий, в том числе ветеранского статуса, — говорится в сообщении.

Генпрокурор России Игорь Краснов провел оперативное совещание по итогам работы ведомства в первом полугодии. На мероприятии отметили, что, несмотря на поручения президента, во многих регионах не разработаны механизмы поддержки защитников отечества. Поэтому Генпрокуратура проинформировала высшие должностные лица 20 регионов России о необходимости дополнительных выплат за ранения.

Ранее сенаторы направили в Госдуму три законопроекта, направленных на усиление соцподдержки участников СВО и их семей. Один из документов касается закона «О статусе военнослужащих» и предлагает закрепить за бойцами право бесплатного проезда к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно.

Второй законопроект об упрощенном поступлении в вузы и колледжи предлагает давать членам семей погибших участников СВО право на бесплатное обучение без вступительных экзаменов в рамках установленной квоты. Третий законопроект закрывает правовой пробел, при котором дети участников СВО, достигшие 18 лет, лишаются социальной поддержки в период между окончанием школы и поступлением в колледж или вуз.

участники СВО
господдержка
Генпрокуратура
Игорь Краснов
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