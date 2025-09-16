Премьер-министра Израиля сравнили с Гитлером Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером из-за действий Израиля в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху идеологически практически родственен Адольфу Гитлеру из-за действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. По его словам, израильские власти рассказывают миру «выдуманные сказки сионизма», сообщает агентство Anadolu.

Устав ООН провозглашает территориальную целостность государств, суверенное равенство и недопустимость насильственного изменения их границ. Следовательно, сценарии, созданные на основе концепции «земли обетованной», юридически недействительны и лишены легитимности. <…> В этом отношении Нетаньяху идеологически практически родственен Гитлеру, — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что премьера Израиля может ждать судьба Гитлера, если под влиянием достигнутого прогресса Нетаньяху не предвидит ожидающее его поражение.

Ранее Нетаньяху заявил, что началась интенсивная фаза операции в секторе Газа. По его словам, это решающий этап. Более 350 тысяч жителей покинули город, вечером 15 сентября приток беженцев продолжился. Представитель ЦАХАЛ (армия Израиля) на арабском языке предупредил местных, которые не эвакуировались. Он подчеркнул, что в Газе теперь опасная зона боевых действий. По его словам, ЦАХАЛ уничтожает инфраструктуру ХАМАС.