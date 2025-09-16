Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 14:33

Премьер-министра Израиля сравнили с Гитлером

Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером из-за действий Израиля в Газе

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху идеологически практически родственен Адольфу Гитлеру из-за действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. По его словам, израильские власти рассказывают миру «выдуманные сказки сионизма», сообщает агентство Anadolu.

Устав ООН провозглашает территориальную целостность государств, суверенное равенство и недопустимость насильственного изменения их границ. Следовательно, сценарии, созданные на основе концепции «земли обетованной», юридически недействительны и лишены легитимности. <…> В этом отношении Нетаньяху идеологически практически родственен Гитлеру, — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что премьера Израиля может ждать судьба Гитлера, если под влиянием достигнутого прогресса Нетаньяху не предвидит ожидающее его поражение.

Ранее Нетаньяху заявил, что началась интенсивная фаза операции в секторе Газа. По его словам, это решающий этап. Более 350 тысяч жителей покинули город, вечером 15 сентября приток беженцев продолжился. Представитель ЦАХАЛ (армия Израиля) на арабском языке предупредил местных, которые не эвакуировались. Он подчеркнул, что в Газе теперь опасная зона боевых действий. По его словам, ЦАХАЛ уничтожает инфраструктуру ХАМАС.

Биньямин Нетаньяху
Реджеп Эрдоган
Израиль
сектор Газа
Турция
Адольф Гитлер
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Учительница совращала школьника и предложила встретиться через пару лет
Спор о футбольных командах перерос в жестокое убийство инвалида утюгом
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.