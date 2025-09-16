«Транснефть» опровергла данные о возможных ограничениях в приеме топлива

Компания «Транснефть» официально опровергла распространяемую информацию о возможных радикальных ограничениях приема нефти от производителей в ближайшее время. В заявлении предприятия подчеркивается, что подобные данные не соответствуют действительности. В «Транснефти» расценили подобные публикации как элемент информационной войны, развязанной Западом против России, и попытку дестабилизировать обстановку в топливно-энергетическом комплексе страны.

Появление подобных фейковых новостей со ссылкой на некие неназванные источники в российском ТЭК наносят имиджевый урон ПАО «Транснефть», — сказали в компании.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что санкции Евросоюза против России недостаточно жесткие. Он констатировал, что страны региона продолжают закупать российское топливо. Американский лидер признал, что хочет полностью прекратить такие поставки.

Между тем газета Politico сообщила со ссылкой на источники, что страны ЕС могут полностью отказаться от российской нефти не раньше 2027 года. По информации издания, требование Трампа по энергоносителям из РФ создает рычаги давления на Венгрию и Словакию, которые активно закупают топливо у Москвы.