Вице-президент «Транснефти» отправлял прощальные письма жене

Вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов оставил прощальные послания жене перед гибелью, сообщает РИА Новости. Правоохранительные органы подтвердили, что он переписывался с супругой, чтобы попрощаться.

По предварительным данным, перед смертью он отправлял супруге сообщения, прощался, — уточнил собеседник агентства.

Экстренные службы сообщали, что тело Бадалова нашли на Рублевском шоссе на западе столицы. Трагедия произошла в пятницу утром, 4 июля.

Ранее «Транснефть» официально подтвердила гибель вице-президента компании Андрея Бадалова. В компании уточнили, что он пришел в ПАО в 2021 году, когда предприятие переживало сложный и напряженный период. Однако благодаря экспертности и профессионализму Бадалова работа «Транснефти» вышла на новый уровень.

Супруге вице-президента компании стало плохо, когда она узнала о смерти мужа. Жене Бадалова пришлось вызвать скорую, когда она увидела тело погибшего под окнами жилого дома. Оказалось, что охранник первым обнаружил его около шести утра.