Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 12:57

Вице-президент «Транснефти» отправлял прощальные письма жене

Вице-президент «Транснефти» Бадалов отправлял сообщения жене перед смертью

Андрей Бадалов Андрей Бадалов Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов оставил прощальные послания жене перед гибелью, сообщает РИА Новости. Правоохранительные органы подтвердили, что он переписывался с супругой, чтобы попрощаться.

По предварительным данным, перед смертью он отправлял супруге сообщения, прощался, — уточнил собеседник агентства.

Экстренные службы сообщали, что тело Бадалова нашли на Рублевском шоссе на западе столицы. Трагедия произошла в пятницу утром, 4 июля.

Ранее «Транснефть» официально подтвердила гибель вице-президента компании Андрея Бадалова. В компании уточнили, что он пришел в ПАО в 2021 году, когда предприятие переживало сложный и напряженный период. Однако благодаря экспертности и профессионализму Бадалова работа «Транснефти» вышла на новый уровень.

Супруге вице-президента компании стало плохо, когда она узнала о смерти мужа. Жене Бадалова пришлось вызвать скорую, когда она увидела тело погибшего под окнами жилого дома. Оказалось, что охранник первым обнаружил его около шести утра.

Транснефть
смерти
послания
жены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог сравнил Трампа с героиней Фрейндлих из «Служебного романа»
Психолог оценил тренд на микропенсии среди зумеров
Более 10 дронов ВСУ сбили в двух российских регионах
Компания Маска может потерять миллиарды из-за Трампа
Зафиксированы сбои в работе двух крупных мессенджеров
В РПЦ предложили растянуть День семьи, любви и верности
Алиев рассказал о возвращении вынужденных переселенцев в Карабах
«В принципе принят»: в ЕС готовят новые антироссийские санкции
Сотни дронов-«камикадзе» и огневой мешок: новости СВО на вечер 4 июля
«Детали совсем скоро»: на Украине сообщили о разговоре Трампа и Зеленского
Появилось видео пожара в Кривом Роге после удара российской ракеты
Адская ночь в Киеве. Град из «Гераней» и «Кинжалов»: цели ВС РФ, что дальше
Пропавшего ветерана ВОВ нашли живым в кустах спустя четверо суток
Юрист раскрыл важный нюанс запрета вывесок с иностранными словами
Уехавшего на Украину адвоката объявили в розыск по уголовной статье
В Эстонии не могут принять закон о запрете РПЦ
В Федерации бокса России назвали альтернативу гей-парадам
Маленькая девочка стала причиной жесткой лобовой аварии в Твери
Российские военные впервые применили в Кривом Роге ракету «Гром-1»
Родившийся в СССР нобелевский лауреат остался без европейского паспорта
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.