Жене выпавшего из окна вице-президента «Транснефти» стало плохо

Супруге вице-президента компании «Транснефть» Андрея Бадалова оказали медицинскую помощь, когда она узнала о смерти мужа, сообщил Telegram-канал SHOT. По данным источника, скорую вызвали после того, как она обнаружила его тело под окнами жилого дома.

Топ-менеджер, предположительно, упал с 10-го этажа здания. Охранник жилой высотки на Рублевском шоссе первым обнаружил тело около шести утра, отмечает канал. Вскоре после этого к месту происшествия прибыла супруга, которая, предварительно, находилась в состоянии глубокого шока. Источники отмечают, что у погибшего Бадалова ранее возникали проблемы со здоровьем.

Ранее стало известно о смерти вице-президента «Транснефти». По данным СМИ, утром в пятницу, 4 июля, топ-менеджер компании выпал из окна своей квартиры и разбился. На место трагедии прибыли следователи, которые изучают все обстоятельства случившегося.

Ранее девушка выпала из окна седьмого этажа в подмосковном Домодедово и выжила. 16-летняя россиянка была замечена рядом с высоткой прохожими, которые вызвали ей скорую помощь.