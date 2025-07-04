Топ-менеджер крупной компании найден мертвым на западе Москвы

Из жизни ушел вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов, передает Telegram-канал Mash. По данным журналистов, утром 4 июля топ-менеджер выпал из окна своей квартиры на Рублевском шоссе и разбился. На месте трагедии находятся следователи, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Бадалов занимал должность вице-президента компании с 2021 года. Топ-менеджер курировал вопросы цифровой трансформации и автоматизации производственно-хозяйственной деятельности. До этого он работал в НИИ «Восход».

Ранее сообщалось, что девушка выпала из окна седьмого этажа в подмосковном Домодедово. Лежащую на земле 16-летнюю местную жительницу увидели под окнами высотки прохожие и вызвали скорую помощь. Сейчас она находится в больнице.

До этого в Москве четырехлетний мальчик прыгал дома на диване и случайно вылетел в окно. Испуганная мать бросилась вслед за сыном. Несмотря на то что живут они на первом этаже, ребенок был госпитализирован с переломом лобной кости.

В прошлом месяце также стало известно, что тело семилетней девочки обнаружено под окнами многоэтажки в Волгодонске. Ребенок выпал с 10-го этажа дома на улице Морской.