«Транснефть» подтвердила смерть вице-президента компании

Компания «Транснефть» подтвердила смерть своего вице-президента Андрея Бадалова. В распространенном сообщении пресс-службы коллеги высоко оценили значительный вклад топ-менеджера в развитие предприятия.

Андрей Юрьевич пришел в ПАО «Транснефть» в 2021 году, в сложный и напряженный период, — поделились воспоминаниями в компании.

Как отметили в «Транснефти», Бадалов с первых дней активно руководил комплексной цифровизацией и автоматизацией производственных процессов по всей системе трубопроводного транспорта. В компании подчеркнули, что он продемонстрировал выдающийся профессионализм, глубокую компетентность, а также талант руководителя и эксперта.

Под его непосредственным началом и при личном содействии «Транснефть» в кратчайшие сроки реализовала масштабные наукоемкие проекты. Эти инициативы, по информации компании, помогли вывести предприятие на новый технологический и организационный уровень, а также успешно преодолеть вызовы санкционных ограничений, особенно ощутимые для отрасли информационных технологий.

Ранее стало известно, что супруге Бадалова стало плохо после того, как она обнаружила тело мужа под окнами жилого дома. По данным СМИ, жене топ-менеджера «Транснефти» вызвали скорую помощь.