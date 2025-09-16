Изображение Чарли Кирка на огромном экране во время минуты молчания

В США к обрадовавшимся смерти Кирка военным применили «нулевую терпимость» В США наказали военных, одобривших убийство Кирка

Американские военные начали применять дисциплинарные меры к солдатам, которые в социальных сетях радовались убийству активиста Чарли Кирка, сообщает Reuters. По информации агентства, к военнослужащим применили так называемую политику «нулевой терпимости».

Военные применяют политику нулевой терпимости в отношении тех, кого сочли радующимися его (Кирка. — NEWS.ru) смерти, — отметил источник издания.

В Пентагоне не уточнили, сколько именно военных уже наказаны, но, по словам одного из высокопоставленных чиновников, речь может идти о десятках человек. Уточняется, что меры приняты по прямому поручению министра обороны США Пита Хегсета, который был лично знаком с активистом.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве Кирка сделал признание в своей вине перед сдачей властям. 22-летний Тайлер Робинсон написал прощальное сообщение друзьям в социальной сети Discord, где взял на себя ответственность за совершенное преступление.

До этого стало известно, что Робинсона могут обвинить в убийстве первой степени. Как подчеркнула глава Минюста США, генеральный прокурор Пэм Бонди, по законам штата Юты молодому человеку может грозить расстрел. Говоря об уликах, Бонди рассказала, что на изъятом с места преступления оружии нашли ДНК подозреваемого.