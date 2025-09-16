Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 17:36

«Скажем прямо, военный»: Медведев дал понять, что ждет Россию в 2026 году

Медведев заявил, что федеральный бюджет остается военным в 2026 году

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Федеральный бюджет сохраняет черты бюджета военного времени, заявил замглавы Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. По его словам, в приоритете остается выполнение «Народной программы» партии. Выступление Медведева на встрече с депутатами фракции, посвященной подготовке проекта бюджета на 2026 год, транслировалось в соцсети «ВКонтакте».

Бюджет никогда не бывает простым, а сейчас это, скажем прямо, военный бюджет, — отметил он.

Медведев также подчеркнул, что «Единой России» важно сохранить финансирование мероприятий «Народной программы» в бюджете и гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами. Он уточнил, что речь идет о пенсиях, материнском капитале, выплатах при рождении и воспитании детей, помощи в погашении ипотеки для многодетных, семейной ипотеке и других мерах поддержки. Также, по его словам, особое внимание следует уделить индексации соцвыплат и МРОТ, который должен вырасти до 35 тысяч рублей к 2030 году.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что 14 сентября около двух часов обсуждал приоритеты проекта бюджета на 2026 год с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Глава государства указал на важность исполнения социальных обязательств и безопасности.

