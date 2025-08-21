Израиль захватывает Газу, но цель другая: Нетаньяху готов к большой войне

Накануне Израиль начал военную операцию по захвату города Газа, бывшего административного центра одноименного палестинского анклава. В тот же день было объявлено о призыве в ЦАХАЛ 60 тысяч резервистов и продлении сроков службы 20 тысячи военных. Почему Израиль пытается взять город под контроль, при чем тут Иран — в материале NEWS.ru.

Какую операцию проводит израильская армия в секторе Газа

Наступление на Газу началось с авиаударов и захвата опорных пунктов на окраине города. В Армии обороны Израиля заявили, что военные намерены усилить натиск на членов палестинского движения ХАМАС и уничтожить их.

Следующим этапом операции должно стать выселение 740 тысяч городских жителей в центральную и южную части сектора Газа. В настоящее время под контролем военных Израиля находится до 75% всей территории палестинского анклава.

Изначально израильтяне планировали завершить операцию по захвату города к концу декабря. Однако, по данным СМИ, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился ее ускорить, «чтобы как можно быстрее ликвидировать последние опорные пункты террористов и добиться окончательного разгрома ХАМАС». Для достижения этой цели в ЦАХАЛ собираются мобилизовать 130 тысяч резервистов.

Атака Израиля в Газе Фото: Omar Ashtawy/Global Look Press

С кем собирается воевать Израиль на самом деле

Опрошенные NEWS.ru эксперты заявили, что захват Газы может быть операцией прикрытия, чтобы замаскировать мобилизационную подготовку к новой, еще более мощной атаке на Иран.

«Город Газа в военном смысле выглядит весьма сомнительно как первостепенная цель атаки», — отметил в беседе с NEWS.ru директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев.

По его словам, основные укрепрайоны ХАМАС находятся в совершенно других районах сектора — в Дейр эль-Балахе, где «члены движения, скорее всего, удерживают заложников-израильтян».

Власти еврейского государства не скрывают, что война с Ираном не завершена, а поставлена на паузу. В июне был отыгран лишь первый раунд. Тогда воздушные и морские силы Израиля, а также США атаковали наиболее значимые центры по обогащению урана на иранской территории — завод в Фордо, ядерный объект в Натанзе и центр ядерных технологий в Исфахане.

На днях Нетаньяху заявил, что руководство страны находится в высокой степени готовности и не исключает, что Тегеран попытается восстановить ядерную программу.

Биньямин Нетаньяху Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

«400 килограммов обогащенного урана в Иране остались неповрежденными, и вместе с США мы пристально за этим наблюдаем», — заявил премьер. Ранее он дважды выступил с обращением к иранскому народу, призвав к смене режима в Тегеране.

Израиль практически ежедневно проводит диверсии против Ирана. В середине августа пожары вспыхнули на НПЗ в Тегеране и на нефтебазах в иранской столице и Ширазе. «Все это можно рассматривать как открытую часть подготовки к новой войне с Ираном», — сказал Воробьев.

О возможном начале конфликта свидетельствует ультиматум, который выдвинули исламскому государству члены европейской тройки — Франция, Германия и Великобритания. Эти страны потребовали возобновить до конца августа переговоры с МАГАТЭ по ядерной программе под угрозой нового введения санкций.

«Война с Ираном не заканчивалась в Израиле», — сказал NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона» военный аналитик Игорь Коротченко. По его словам, ликвидация Исламской Республики как геополитического субъекта, влияющего на ход важнейших событий не только на Ближнем Востоке, но и в Евразии в целом, является задачей номер один для израильского руководства.

«Это также приоритет для руководства США и других стран коллективного Запада, поэтому возможны любые сценарии», — сказал он.

Чем ответит Иран на возможную атаку Израиля

В начале августа министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что соглашения о прекращении огня с Израилем до сих пор нет.

«Они прекратили агрессию без всяких условий, а мы также остановили нашу оборону. Все может возобновиться — они могут начать, и мы можем. Все возможно, так что не только Иран должен быть взволнован и обеспокоен», — сказал Аракчи.

Иранские солдаты участвуют в военных учениях Фото: Global Look Press

В свою очередь главный военный советник иранского верховного лидера генерал Рахим Сафави заявил, что война с Израилем может вспыхнуть в любой момент. По его мнению, лучшая защита — нападение.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан высказал сомнения в том, что Тегеран должен идти отдельным, изолированным путем, отвечая на угрозы со стороны ЦАХАЛ.

«Первый вариант — путь независимости (изоляции), который приведет к войне и многим плохим вещам. Второй — путь компромисса и мира. Если вы хотите независимости и изоляции, то должны быть готовы страдать и заплатить намного большую цену, и, может быть, получить новую войну. Я не уверен, что это того стоит и это правильный путь. Будет независимость? Вы не хотите переговоров? Тогда мы идем к войне. Мы ударим их и восстановим наши возможности, а они ударят по нам. Это все бессмысленно, но в любом случае мы не сдадимся», — заявил Пезешкиан.

