Израиль готовит зачистку Газы: сколько там россиян, зачем это Трампу

Власти Израиля одобрили операцию по полной оккупации Газы. В результате к 7 октября планируется выселить из города порядка 350 тысяч еще остающихся там палестинцев. По мнению экспертов, занятие и зачистка Газы не решают ни одну из публично заявленных израильтянами задач военной операции против ХАМАС. О том, для чего на самом деле Израиль захватывает все новые и новые территории в секторе, — в материале NEWS.ru.

Что Израиль собирается захватить в секторе Газа

Вечером 7 августа израильский военно-политический кабинет принял решение о захвате города Газа, расположенного в северной части одноименного сектора. Согласно обнародованным планам, операцию планируется осуществить в три этапа. На первом — обеспечить доставку в осажденный город продовольствия и других гуманитарных грузов. На втором — переселить оставшихся жителей города в лагеря беженцев в центральной части анклава. На третьем — полное окружение, штурм и захват города.

Окончательное выселение жителей намечено на символическую дату — 7 октября, двухлетнюю годовщину резни, устроенной ХАМАС в Израиле, с которой началась нынешняя горячая военная фаза израильско-палестинского противостояния.

Какие проблемы решает оккупация Газы

Утвержденная кабинетом министров операция по захвату Газы не решает основных официально поставленных израильтянами целей военной кампании — возвращения живых и мертвых заложников, оставшихся в плену у ХАМАС, и разоружения группировки.

Согласно израильским данным, заложники остаются в туннелях, расположенных под уже фактически окруженными Израилем, но остающимися под контролем ХАМАС укрепрайонами в районе Хан-Юниса в южной части сектора.

Представители группировки уже отреагировали на решение Израиля о захвате Газы. По их словам, сам факт подготовки к установлению контроля Еврейского государства над городом является подрывом дипломатического процесса и прямым сигналом о том, что «судьба удерживаемых заложников больше не входит в приоритеты израильского руководства».

В последние несколько недель ХАМАС обнародовал видеокадры с двумя израильскими заложниками, которые, видимо, находились в крайней стадии истощения. По словам представителей группировки, они получают «точно такой же рацион» питания, как и другие жители сектора.

Начавшийся в анклаве массовый голод уже вызвал волну возмущения во всем мире. По сообщению NBC, даже союзник Израиля, президент США Дональд Трамп, который одобрил планы кабинета Нетаньяху по захвату и даже возможной аннексии сектора, «наорал на израильского премьер-министра» во время недавнего телефонного разговора, когда тот сказал, что массового голода в секторе нет.

«Нетаньяху сказал Трампу по телефону, что информация о массовом голоде в Газе недостоверна и была сфабрикована ХАМАС. Трамп перебил Нетаньяху и начал кричать, заявив, что не хочет слышать, что голод — это фейк, и что помощники показали ему доказательства голода среди детей», — сообщает NBC.

Планы Нетаньяху по захвату Газы уже привели к резко негативной реакции во всем мире. С осуждающими заявлениями выступили Германия, Нидерланды, Бельгия, Норвегия и другие страны.

8 августа Палестина потребовала срочного заседания СБ ООН для остановки операции Израиля, заявил постоянный наблюдатель автономии при ООН Рияд Мансур.

Что собираются делать США и Израиль после захвата Газы

Растянутые сроки операции и интенсивные военные действия непременно приведут к резкому увеличению количества жертв как среди палестинцев, так и среди израильских военных, а также к беспрецедентному давлению со стороны международного сообщества, указал в беседе с NEWS.ru директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев.

«На первый взгляд, совершенно непонятно, зачем это все Израилю. Однако все становится понятным, если взглянуть на карту. На данный момент Израиль так или иначе контролирует чуть меньше 50% территории сектора. С захватом города Газа ЦАХАЛ будет контролировать уже до 70% территории и около половины всей прибрежной зоны анклава», — сказал эксперт.

Он обратил внимание на то, что решению израильского кабмина о захвате административной столицы анклава предшествовал визит в страну и сектор Газа спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. «И Трамп, и Уиткофф, и посол США в Турции и спецпосланник по Сирии Том Баррак — крупные дельцы в сфере недвижимости. Вот Уиткофф и посмотрел, как обстоят дела на будущих строительных объектах — „Ривьере Трампа“, и дал окончательное добро на зачистку», — пояснил Воробьев. По его словам, это сотни миллиардов девелоперских инвестиций из стран Персидского залива под контролем США.

По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ, политолога Геворга Мирзояна, задача Израиля — сделать так, чтобы все арабы выехали из сектора Газа, и проблема для израильтян заключается в том, что на сегодняшний день они не могут понять, как это сделать.

«Есть различные проекты, варианты, но все они пока обсуждаются: по выселению надо договариваться со странами региона. По какому-то финансированию или внешнему управлению тоже нужно договариваться. Поэтому мы и видим метания израильтян в этом месте из одной крайности в другую», — сказал Мирзоян NEWS.ru.

По его словам, Москва должна обеспечить возможность живущим в секторе россиянам (в основном женам палестинцев. — NEWS.ru) выехать оттуда. В декабре 2023 года, по данным главы Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергея Степашина, в зоне боевых действий в секторе Газа оставалось 150–200 россиян.

«Это обязанность Российской Федерации как государства», — подчеркнул эксперт.

