Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 18:10

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Классический суп харчо: простой рецепт Классический суп харчо: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Харчо — это настоящее лекарство для души и тела! Густой, очень ароматный и невероятно сытный суп с кислинкой от ткемали согревает душу и тело. В Грузии его готовят много лет и с любовью — именно в этом секрет неповторимого вкуса. Приготовим его по простому и быстрому рецепту!

Нарежьте 500 г говяжьей грудинки кубиками, залейте 3 л ледяной воды и поставьте на плиту на средний огонь. Как закипит, уберите пенку, бросьте в бульон целую луковицу, морковку и варите на медленном огне 2 часа, пока мясо не станет мягким. Уберите лук и морковь — они отдали весь аромат.

Обжарьте на сухой сковороде 100 г грецких орешков до золотистого цвета, измельчите в ступке или блендере. В кипящий бульон добавьте 100 г риса, нарезанные 2 луковицы и 4 измельченные дольки чеснока. Через 15 минут добавьте 3 ст. л. томатной пасты, 5 ст. л. соуса ткемали, толченые орешки и приправы — 1 ч. л. хмели-сунели, 0,5 ч. л. молотого кориандра, щепотку острого перца. Варите еще 10 минут. Подавайте с кинзой и рубленой зеленью.

Читайте также: баклажаны в духовке по бабушкиному рецепту.

супы
рецепты
простыерецепты
Грузия
национальная кухня
рецепт
кулинария
кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Зенит» разгромил «Динамо» и прервал серию без побед в чемпионате России
СКА на три года подписал нападающего Голдобина
Стало известно о зверствах ВСУ после отхода из Клебан-Быка
Стало известно, что за элитный батальон ВСУ бежал из Клебан-Быка
Стало известно о перехвате беспилотника над Тулой
Рогов фразой «сине-желтая тряпка» ответил Зеленскому на слова о России
В ЕС проболтались, сколько Киеву дали средств с замороженных активов России
Названа сумма, которую россияне потратили на лабубу
Вызывающий танец в Турции теперь грозит туристке тюрьмой
«Дубайская биржа»: звезда «Универа» показала себя в белье и чулках
ВСУ атаковали Курскую область в священный для России праздник
Бывший вице-премьер Татарстана может лишиться имущества на 651 млн рублей
Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Сын Чикатило «восстал» из мертвых
Над одним из районов Петербурга сбили украинский дрон
Блогера Арсена Маркаряна задержали: что известно, причина, как накажут
Дочь Кэтрин Зеты-Джонс показала фигуру в крошечном бикини
В США объявили мобилизацию национальной гвардии
Россиян в одном регионе попросили не посещать общественные места из-за БПЛА
Российские силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника за три часа
Дальше
Самое популярное
Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Готовим драники без муки — облегченный вариант, едим и худеем
Общество

Готовим драники без муки — облегченный вариант, едим и худеем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.