Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Харчо — это настоящее лекарство для души и тела! Густой, очень ароматный и невероятно сытный суп с кислинкой от ткемали согревает душу и тело. В Грузии его готовят много лет и с любовью — именно в этом секрет неповторимого вкуса. Приготовим его по простому и быстрому рецепту!

Нарежьте 500 г говяжьей грудинки кубиками, залейте 3 л ледяной воды и поставьте на плиту на средний огонь. Как закипит, уберите пенку, бросьте в бульон целую луковицу, морковку и варите на медленном огне 2 часа, пока мясо не станет мягким. Уберите лук и морковь — они отдали весь аромат.

Обжарьте на сухой сковороде 100 г грецких орешков до золотистого цвета, измельчите в ступке или блендере. В кипящий бульон добавьте 100 г риса, нарезанные 2 луковицы и 4 измельченные дольки чеснока. Через 15 минут добавьте 3 ст. л. томатной пасты, 5 ст. л. соуса ткемали, толченые орешки и приправы — 1 ч. л. хмели-сунели, 0,5 ч. л. молотого кориандра, щепотку острого перца. Варите еще 10 минут. Подавайте с кинзой и рубленой зеленью.

